Политолог рассказала о готовности России к всеобъемлющему сотрудничеству с СНГ

Политолог Анастасия Слепова: страны СНГ и ЕЭАС сплачиваются вокруг Владимира Путина

Россия по сей день поддерживает тесные связи со странами бывшего СССР, которые перекочевали в новые объединения, например, СНГ и ЕАЭС. Ведущая роль в подобных международных союзах помогает России находить новые точки соприкосновения для кооперации, в том числе в сфере работы с молодежью. Именно это показывает всему миру готовность Москвы к всеобъемлющему сотрудничеству. Так политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова прокомментировала открытие 2 Молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

«Несмотря на стремление Запада влиять на внутренние процессы в странах исторически близких к Москве, Россия превентивно препятствует западному давлению на молодежь из дружественных стран, воспитывая и направляя ее с помощью международного сотрудничества. Москва, вопреки созданному в западных СМИ образу "жесткой и воинствующей автократии", умело использует ту самую "мягкую силу", которая объединяет государства вокруг России для единой цели — построения полицентричного мира. В такой комбинации каждая страна имеет равный голос и возможность реализовывать свои национальные интересы в геополитике», — отметила политолог.

По мнению Слеповой, в то время как западные страны пытаются всячески отгородиться от России и подавить ее силу на международной арене, страны СНГ и ЕЭАС, наоборот, сплачиваются вокруг Владимира Путина, что рушит планы стран НАТО на превращение российского государства в страну-изгоя. Форум сможет показать иностранной аудитории истинный образ нашего государства как прогрессивного и социально ориентированного члена международного сообщества.

«Молодежный форум СНГ и ЕАЭС нацелен на практический результат в виде конкретных предложений для дальнейшей кооперации, в то время как западные аналоги являются лишь местом для показательных выступлений европейских политиков. Так целью форума станет выработка конкретных мер по улучшению климата в сфере молодежного предпринимательства среди стран СНГ и ЕАЭС, а также улучшение программ взаимных профессиональных стажировок молодежи», — подчеркнула Слепова.

Ко всему прочему инициирование подобных масштабных мероприятий показывает возможности России успешно реализовывать глобальные проекты, которые требуют высокого уровня безопасности и экономической состоятельности государства, несмотря на сложные геополитические условия, добавила политолог.

Главной целью проведения II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который проходит в Сочи с 7 по 9 июня 2023 года, является формирование решений для развития молодежного предпринимательства в Содружестве и Союзе, предложение потенциальных мер по гармонизации политик стран СНГ и ЕАЭС в сфере молодежного предпринимательства.

