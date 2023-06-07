Российская разведка уличила Запад в контроле над молдавскими СМИ
Молдавские СМИ, распространяющие русофобию, находятся под плотным западным контролем. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.
«Для их (распространяющих русофобию СМИ — прим. «Ленты.ру») сотрудников на регулярной основе проводятся специальные семинары для разъяснения, как "правильно" освещать те или иные события», — сообщила российская разведка.
Также СВР уличила Кишинев в предоставлении «карт-бланша русофобской идеологии», которой занимаются молдавские ресурсы, румынские телеканалы, и искусственно навязываемые гражданам Молдавии украинские издания.
Ранее российская разведка заявила, что президент Молдавии Майя Санду своими антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, которую власти страны насаждают в информационном поле.