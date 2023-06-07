Российская разведка уличила Запад в контроле над молдавскими СМИ

СВР России: СМИ Молдавии находятся под плотным западным контролем

Молдавские СМИ, распространяющие русофобию, находятся под плотным западным контролем. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Для их (распространяющих русофобию СМИ — прим. «Ленты.ру») сотрудников на регулярной основе проводятся специальные семинары для разъяснения, как "правильно" освещать те или иные события», — сообщила российская разведка.

Также СВР уличила Кишинев в предоставлении «карт-бланша русофобской идеологии», которой занимаются молдавские ресурсы, румынские телеканалы, и искусственно навязываемые гражданам Молдавии украинские издания.

Ранее российская разведка заявила, что президент Молдавии Майя Санду своими антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, которую власти страны насаждают в информационном поле.

