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14:17, 7 июня 2023Бывший СССР

Названа цель антироссийских заявлений властей Молдавии

СВР: президент Молдавии Санду оправдывает цензуру в стране антироссийскими заявлениями

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду своими антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, которую власти страны насаждают в информационном поле. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В СВР обратили внимание на заявление Санду о том, что «каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии». «Таким образом эта гражданка Румынии, недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве», — заявили в ведомстве.

Разведка отмечает, что в Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и «близкого сердцу Санду» Киева.

Ранее президент Молдавии заявила, что у Кишинева и Москвы всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях, несмотря на старания молдавских властей.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Санду во лжи и отметила, что у президента с румынским гражданством нет взаимоуважения с народом Молдавии.

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    Алевтина Запольская
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