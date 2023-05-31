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22:37, 31 мая 2023Бывший СССР

Захарова ответила на упрек президента Молдавии об отсутствии взаимоуважения

Захарова заявила, что у президента Молдавии Санду нет взаимоуважения с народом Молдавии

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Молдавии Майи Санду, будто у Кишинева и Москвы всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях, несмотря на старания молдавской стороны. Мнение дипломата опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — указала она.

Захарова заявила, что у президента Молдавии с румынским гражданством нет взаимоуважения с народом Молдавии, «у которого она отобрала даже язык».

31 мая Санду заявила, что получить уважительное отношение со стороны Москвы не удалось даже с помощью соглашений о сотрудничестве, «в том числе соглашения о стратегическом сотрудничестве или соглашения на уровне СНГ». Она добавила, что при принятии решений Молдавия руководствуется интересами граждан, в частности, это касается и решений об отношениях с Россией.

Ранее Санду пообещала, что российский президент Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Молдавию. Она пояснила, что к таким мерам полиция республики прибегнет в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС).

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    Марина Совина
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