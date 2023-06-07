Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы

ЛДПР оказалась тратящей больше всего денег на свое руководство партией Госдумы

Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы. Из финансовых отчетов политических объединений за 2022 год, представленных в Центральную избирательную комиссию, следует, что этой партией оказалась ЛДПР.

В опубликованных финансовых документах партии говорится, что поступившие в распоряжение ЛДПР средства были распределены неравномерно — региональные отделения партии получили 66 миллионов рублей, в то время как на собственные руководящие органы политическое объединение потратило более чем в два раза больше — 133 миллиона.

Как отмечает «Коммерсантъ», сопоставивший аналогичные показатели других российских парламентских партий, ЛДПР выделила на свое руководство значительно больше остальных. Так, конкуренты либерал-демократов, КПРФ, выделили региональным отделениям в пять раз больше, чем руководству, — 778 миллионов рублей.

В то же время у «Справедливой России — За Правду» эти две статьи расходов разделились почти поровну — 183 миллиона рублей получили регионы, 185 миллионов рублей — руководство.

Это не первый год, когда финансирование регионов составило меньшую часть трат ЛДПР — так, в 2018 году больше всего денег партия потратила на пропаганду — 1,3 миллиарда рублей.