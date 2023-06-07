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15:24, 7 июня 2023Россия

Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы

ЛДПР оказалась тратящей больше всего денег на свое руководство партией Госдумы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы. Из финансовых отчетов политических объединений за 2022 год, представленных в Центральную избирательную комиссию, следует, что этой партией оказалась ЛДПР.

В опубликованных финансовых документах партии говорится, что поступившие в распоряжение ЛДПР средства были распределены неравномерно — региональные отделения партии получили 66 миллионов рублей, в то время как на собственные руководящие органы политическое объединение потратило более чем в два раза больше — 133 миллиона.

Как отмечает «Коммерсантъ», сопоставивший аналогичные показатели других российских парламентских партий, ЛДПР выделила на свое руководство значительно больше остальных. Так, конкуренты либерал-демократов, КПРФ, выделили региональным отделениям в пять раз больше, чем руководству, — 778 миллионов рублей.

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В то же время у «Справедливой России — За Правду» эти две статьи расходов разделились почти поровну — 183 миллиона рублей получили регионы, 185 миллионов рублей — руководство.

Это не первый год, когда финансирование регионов составило меньшую часть трат ЛДПР — так, в 2018 году больше всего денег партия потратила на пропаганду — 1,3 миллиарда рублей.

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    Марк Леонов
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