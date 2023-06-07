Найден укравший самокат за 500 тысяч рублей у отлучившегося за шаурмой москвича

Полиция нашла москвича, укравшего электросамокат за 480 тыс. руб, пока хозяин ел шаурму

Московские полицейские нашли и задержали вора, укравшего электросамокат стоимостью почти 500 тысяч рублей и сумку со 130 тысячами рублей, пока их хозяин отлучился поесть шаурмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка.

В совершении преступления подозревается 25-летний москвич. Он с приятелем забрал самокат с сумкой, который был припаркован в Шмитовском проезде. Личность подозреваемого была установлена благодаря камерам уличного видеонаблюдения. В управлении МВД по Москве предоставили «Ленте.ру» запись.

На кадрах видны двое мужчин, едущих на чужом электросамокате.

Их задержали, когда они катались по городу. Электросамокат изъят и будет передан владельцу. Сейчас полицейские выясняют дальнейшую судьбу похищенной сумки с деньгами. Возбуждено уголовное дело о краже.

29 мая сообщалось, что в Москве у 30-летнего россиянина украли электросамокат Dualtron X2 Limited стоимостью 480 тысяч рублей, когда он отлучился поесть шаурмы. Около двух часов ночи мужчина заехал в гараж на Шмитовском проезде. Он оставил самокат у ворот вместе с висящей на руле сумкой, в которой было 130 тысяч рублей. После перекуса он вышел улицу и обнаружил, что ни самоката, ни сумки с наличными уже не было.