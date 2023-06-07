В НАТО заявили о планах долгосрочной модернизации ВСУ

НАТО объявит о планах долгосрочной модернизации ВСУ на саммите в Вильнюсе в июле

НАТО объявит о планах долгосрочной модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявила в среду, 7 июня, постоянный представитель США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джулианн Смит, передает ТАСС.

По ее словам, Североатлантический альянс ищет способы расширения «практической поддержки» Киева, а также рассматривает пакет помощи Украине «на политическом фронте».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Киеву. По его словам, решения, которые примут на саммите, будут значительными и позволят силам Украины приблизиться к стандартам НАТО.

При этом он отметил, что на данный момент преждевременно говорить об исходе саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. «Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — заявил генсек. Он подчеркнул, что все страны-члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического блока.