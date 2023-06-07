Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 7 июня 2023Мир

В НАТО заявили о планах долгосрочной модернизации ВСУ

НАТО объявит о планах долгосрочной модернизации ВСУ на саммите в Вильнюсе в июле

Фото: Hanna Johre / Unsplash

НАТО объявит о планах долгосрочной модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявила в среду, 7 июня, постоянный представитель США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джулианн Смит, передает ТАСС.

По ее словам, Североатлантический альянс ищет способы расширения «практической поддержки» Киева, а также рассматривает пакет помощи Украине «на политическом фронте».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Киеву. По его словам, решения, которые примут на саммите, будут значительными и позволят силам Украины приблизиться к стандартам НАТО.

При этом он отметил, что на данный момент преждевременно говорить об исходе саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. «Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — заявил генсек. Он подчеркнул, что все страны-члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического блока.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ
    Рыбак оседлал двухметровую акулу и попал на видео
    Трое пьяных мужчин избили россиянина и изнасиловали его супругу
    Ценам на жилье в России предсказали снижение
    Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси
    Свекольный сок сократил риск сердечных приступов у больных стенокардией
    Психолог предупредила москвичей об эффекте отложенного лета
    Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине
    Стало известно о переходе Месси в клуб из США
    В Греции соскучились по российским туристам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.