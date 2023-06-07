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04:30, 8 июня 2023Среда обитания

Жители Нигерии начали платить за обучение в школе мусором

Жители города Лагос в Нигерии начали платить за обучение в школах отходами

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

В городе Лагос в Нигерии появилась возможность оплачивать обучение детей в школах, сдавая перерабатываемые отходы. О том, что местные жители расплачиваются за занятия мусором, сообщает Reuters.

Активисты экологической организации «Инициатива по очистке Африки» привлекли родителей местных учеников к сбору бутылок, банок, картонных коробок, пластиковых контейнеров и другого вторсырья, которое можно продать на переработку. Полученные таким образом средства направляются на зарплату учителей, покупку формы, книг и канцелярских принадлежностей.

К программе присоединились 40 школ Лагоса. По словам основателя экологической организации Александра Ахигбе, инициатива позволяет увеличить число детей в школах и навести порядок на улицах города. Одна из школ-участниц программы благодаря сбору отходов смогла построить второе здание и расшириться с 7 до 120 учащихся.

Ранее в Британии решили заставить компании платить за пластик. Сообщалось, что власти введут налог, чтобы стимулировать предприятия активнее использовать в производстве вторсырье.

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    Александра Качан
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