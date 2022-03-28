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Британские компании заставят платить за пластик

В Британии введут налог на вывоз и производство непереработанного пластика

Фото: Toby Melville / Reuters

В Британии решили заставить компании платить за пластик. Власти введут налог, чтобы стимулировать предприятия активнее использовать в производстве вторсырье, сообщает Waste 360.

С 1 апреля 2022 года производителям упакованных потребительских товаров (CPGs) придется платить за производство и импорт пластмасс, в составе которых содержится менее 30 процентов переработанных материалов. Размер налога составит 200 фунтов стерлингов (263 доллара) за тонну. Правительство еще не определилось, на что пойдут собранные деньги.

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Директор по развитию бизнеса упаковочной компании HLP Klearfold Аманда Стокс предполагает, что средства направят на сбор и разделение перерабатываемого пластика, а также на информирование потребителей о методах переработки. Директор по сбыту и маркетингу в HLP Klearfold Тим Кейвен добавил, что подобные меры помогают не только побудить компании сократить использование первичного пластика, но и поощряют граждан сознательнее подходить к выбору упакованных товаров и избавлению от отходов.

Ранее британские ученые выяснили, что бутылки из переработанного пластика опаснее для здоровья, чем из первичного — они выделяют в напитки больше вредных химических веществ. Эксперты считают, что химикаты попадают в бутылки из катализаторов и добавок, используемых в процессе производства и утилизации пластика. К загрязнению также приводит разложение тары. В качестве решения проблемы авторы исследования предложили тщательнее перерабатывать бутылки из первичного пластика с помощью суперочистки — трехступенчатого процесса очистки старых пластмасс, в который входят промывка под высокой температурой, а также газовая и химическая промывка.

Александра Качан
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