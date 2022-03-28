Британские компании заставят платить за пластик

В Британии введут налог на вывоз и производство непереработанного пластика

В Британии решили заставить компании платить за пластик. Власти введут налог, чтобы стимулировать предприятия активнее использовать в производстве вторсырье, сообщает Waste 360.

С 1 апреля 2022 года производителям упакованных потребительских товаров (CPGs) придется платить за производство и импорт пластмасс, в составе которых содержится менее 30 процентов переработанных материалов. Размер налога составит 200 фунтов стерлингов (263 доллара) за тонну. Правительство еще не определилось, на что пойдут собранные деньги.

Директор по развитию бизнеса упаковочной компании HLP Klearfold Аманда Стокс предполагает, что средства направят на сбор и разделение перерабатываемого пластика, а также на информирование потребителей о методах переработки. Директор по сбыту и маркетингу в HLP Klearfold Тим Кейвен добавил, что подобные меры помогают не только побудить компании сократить использование первичного пластика, но и поощряют граждан сознательнее подходить к выбору упакованных товаров и избавлению от отходов.

Ранее британские ученые выяснили, что бутылки из переработанного пластика опаснее для здоровья, чем из первичного — они выделяют в напитки больше вредных химических веществ. Эксперты считают, что химикаты попадают в бутылки из катализаторов и добавок, используемых в процессе производства и утилизации пластика. К загрязнению также приводит разложение тары. В качестве решения проблемы авторы исследования предложили тщательнее перерабатывать бутылки из первичного пластика с помощью суперочистки — трехступенчатого процесса очистки старых пластмасс, в который входят промывка под высокой температурой, а также газовая и химическая промывка.