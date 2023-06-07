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10:20, 7 июня 2023Экономика

Половина россиян оказались не готовы к непредвиденным расходам

Росстат: к непредвиденным расходам, включая лечение, не готовы 47,2 процента россиян

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Почти половина российских семей (47,2 процента) не имеет средств, которые может потратить на непредвиденные расходы, например, на лечение или незапланированный ремонт. Такие выводы следуют из комплексного наблюдения условий жизни населения, который проведен Росстатом, пишут «Ведомости».

Так, 44,7 процента домохозяйств не могут заменить даже простейшую мебель, пришедшую в негодность, а 23,7 процента не в состоянии покупать как минимум две пары удобной обуви на сезон для каждого члена семьи. Еще 16 процентов отмечают, что не имеют свободных средств для покупки фруктов, а раз в год уехать на неделю отпуска не могут 44,5 процента опрошенных.

Сводить концы с концами с легкостью удается более четверти российских семей (26,3 процента), о небольших затруднениях рассказали 37,7 процента, а о больших сложностях — 35,9 процента. Минимальный необходимый доход опрошенные оценивают в 67,5 тысячи рублей. В конце 2020 года звучали цифры в 60,9 тысячи рублей.

По результатам того же исследования Росстат выяснил, что в 2022 году доля довольных своей зарплатой россиян выросла до 50,6 процента, хотя еще в 2020 году она составляла 44 процента. Чаще всего о своем удовлетворении говорили руководители организаций и органов власти (69,7 процента).

Опрос ведомства охватил 60 тысяч семей по всей стране. Предполагается, что его результаты возможно использовать при разработке мер демографической и социальной политики и измерения их эффективности.

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    Платон Щукин
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