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13:18, 7 июня 2023Ценности

Глава PETA завещала использовать ее кожу для сумок Hermes

Глава PETA Ингрид Ньюкирк передаст органы и кожу наносящим вред животным брендам
Ингрид Ньюкирк

Ингрид Ньюкирк. Фото: Danny Johnston / AP

Глава зоозащитной организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») Ингрид Ньюкирк объяснила желание передать части своего тела различным компаниям. Об этом сообщает Dazed.

Активистка захотела после ухода из жизни раздать свою кожу, а также другие органы производителям, которые, по ее мнению, неэтично обращаются с животными. Так, например, Ньюкирк завещала использовать ее кожу для сумок люксовой марки Hermes, бренд The North Face получит ногу зоозащитницы, а мясник Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae — ее кишки.

Часть сердца героиня материала планирует передать миллиардеру Илону Маску, так как его компания тестирует свою продукцию на животных, а другая часть предназначена для закапывания под трассами «Формулы-1», поскольку данный чемпионат наносит непоправимый вред экологии.

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Ньюкирк считает, что таким образом ее тело «будет использоваться для привлечения внимания к ненужным страданиям и эксплуатации животных».

В июле 2022 года боксера Флойда Мэйуэзера обругали в сети за норковые сиденья в Rolls-Royce. Мужчина показал сиденья, выполненные из меха норки, на которые нанесено имя его внука Кентрелла. Представители PETA подвергли критике поведение знаменитости, назвав его поступок «ужасающим».

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    Майя Пономаренко
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