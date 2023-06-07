Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
23:42, 7 июня 2023Среда обитания

В Москве строители дома компании «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины

Baza: в Москве строители дома группы компаний «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины

В Москве строители многоквартирного дома уронили плиту на припаркованные автомобили. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Плита соскочила в ночное время на стройке ЖК «Белая Дача Парк», которую ведет группа компаний ПИК, и повредила несколько машин. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, но из-за грохота проснулись жильцы и сняли на видео их попытку скрыть случившееся. Судя по комментарию автора видео, плита была металлической.

Ранее на крыше московской многоэтажки во время капитального ремонта нашли еще один кирпичный дом. На незаконную конструкцию первыми обратили внимание строители. Собеседник «Ленты.ру» — председатель совета дома — поделился, что разместил фотографию постройки в закрытой Telegram-группе, в которой состоят только жильцы дома, а оттуда она уже утекла в публичное пространство.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС
    В Москве строители дома компании «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины
    ВСУ обстреляли Херсонскую область во время эвакуации жителей затопленных пунктов
    Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети
    В «Росатоме» заявили о запасных вариантах водоснабжения Запорожской АЭС
    Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону»
    Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций
    На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС
    Блинкена обвинили в бесчеловечном отношении к украинцам
    Врач предупредил о разрушительном влиянии курения на интимное здоровье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.