В Москве строители дома компании «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины

Baza: в Москве строители дома группы компаний «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины

В Москве строители многоквартирного дома уронили плиту на припаркованные автомобили. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Плита соскочила в ночное время на стройке ЖК «Белая Дача Парк», которую ведет группа компаний ПИК, и повредила несколько машин. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, но из-за грохота проснулись жильцы и сняли на видео их попытку скрыть случившееся. Судя по комментарию автора видео, плита была металлической.

Ранее на крыше московской многоэтажки во время капитального ремонта нашли еще один кирпичный дом. На незаконную конструкцию первыми обратили внимание строители. Собеседник «Ленты.ру» — председатель совета дома — поделился, что разместил фотографию постройки в закрытой Telegram-группе, в которой состоят только жильцы дома, а оттуда она уже утекла в публичное пространство.