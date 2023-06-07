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17:49, 7 июня 2023Россия

Дагестанских военных освободили из украинского плена

Представитель Дагестана в Хабаровске Исаев заявил об освобождении военных из плена ВСУ

Несколько военных из Дагестана были освобождены из украинского плена. Об этом сообщил представитель республики в Хабаровске Бейдулах Исаев на своей странице во «ВКонтакте».

«Благодаря личному участию депутата Госдумы Шамсаила Саралиева из украинского плена возвращено n-ое количество наших военнослужащих», — написал он.

По словам Исаева, он лично обратился за помощью к Саралиеву. О подробностях возвращения дагестанских военных из плена политик не сообщил, однако заявил, что план совместной работы в этом вопросе намечен.

В конце мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными.

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    Варвара Кошечкина
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