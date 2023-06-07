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11:05, 7 июня 2023Наука и техника

Изучена возможность жарки картофеля в космосе

Food Research International: картофель фри оказалось возможно приготовить в космосе

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Аристотеля при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА) изучили возможность жарки картофеля в космосе. Оказалось, что в перспективе космонавты смогут готовить себе картофель фри в условиях невесомости. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International.

Чтобы понять, можно ли приготовить картофель фри в условиях низкой гравитации, была проведена серия экспериментов при помощи специально разработанного аппарата. Устройство карусельного типа загрузили на самолет, который выполнял в процессе полета параболические фигуры пилотажа. В итоге на несколько секунд в камере с картофелем достигалось состояние невесомости. Предполагалось, что без гравитации пузырьки воздуха будут прилипать к поверхности продукта, покрывая слоем пара, который может сделать овощ недожаренным.

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Скоростная камера с высоким разрешением позволила зафиксировать динамику движения пузырьков, включая скорость роста, размер и распределение, а также скорость выхода из картофеля и направление перемещения в масле. Кроме того, измерялась температура кипящего масла, а также температура внутри картофеля.

Авторы пришли к выводу, что вскоре после погружения картофеля в масло в условиях низкой гравитации от поверхности картофеля легко отделяются пузырьки пара, так же как и на Земле. Для точной технологии необходимо провести дополнительные исследования, однако полученные результаты указывают на возможность приготовления жареного картофеля в космосе.

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    Елена Апазиди
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