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10:29, 7 июня 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ работавшего на украинскую разведку россиянина попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием работавшего на украинскую разведку жителя Приморья
Начало событий в новости ФСБ уличила жителя Приморья в госизмене за работу на военную разведку Украины

ФСБ показала видео задержания жителя Приморья, работавшего на украинскую разведку. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина, которого сотрудники российской спецслужбы кладут лицом в пол.

7 июня ФСБ сообщила о задержании россиянина за госизмену в пользу Украины. Он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»).

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    Любовь Ширижик
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