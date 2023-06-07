Гладков сообщил об отсутствии противника на территории Новой Таволжанки

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что противника на территории Новой Таволжанки нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об отсутствии противника в Новой Таволжанке.

«На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту", — написал глава региона.

Он добавил, что перед властями сегодня стоит задача обеспечить безопасность жителей села, хотя в настоящее время это очень непросто сделать, «много еще остается проблем».

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

