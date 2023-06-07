Раскрыта причина провала наступления ВСУ

Военный политолог Перенджиев заявил о дефиците у ВСУ вооружений для контрнаступления

Контрнаступление Украины, вероятнее всего, будет провалено из-за отсутствия господства в воздухе, в артиллерии, в ракетном вооружении. Кроме того, российское оружие оказалось значительно более эффективным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Мы и до этого говорили, что контрнаступление будет провалено. Наступление, в свою очередь, провалилось, прежде всего, из-за того, что ВСУ не имеет господства ни в воздухе, ни в артиллерии, ни в ракетном вооружении. Ну и, конечно, наше оружие оказалось более эффективным. Те же "Солнцепеки" прекрасно себя показали», — отметил военный политолог.

Он также указал на качественную работу российской артиллерии, авиации, методично уничтожавшей технику противника.

«ВСУ наступали, в основном, на земле. Конечно, они поддерживали наступление с помощью артиллерии, но военно-воздушных сил все равно не хватает. Маловато и ракет: ракеты использовали в основном для ударов по мирному населению, в результате для ударов по нашим вооруженным силам их просто не хватает», — объяснил Перенджиев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. Наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, добавил Шойгу.

