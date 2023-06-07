Россиянка жила на Бали за 50 тысяч рублей в месяц и раскрыла способы сэкономить

Читательница «Тинькофф журнала» рассказала о жизни на Бали на 50 тысяч рублей в месяц

Российская путешественница полгода жила на Бали за 50 тысяч рублей в месяц и раскрыла способы сэкономить на индонезийском острове. Рассказ Ксении Машениной публикует «Тинькофф журнал».

По словам автора, она оформила визу через посредников за 21 тысячу рублей на два месяца. Документ можно было продлевать дважды, благодаря чему девушка смогла провести на острове шесть месяцев. Каждое продление обходилось в чуть более 14 тысяч рублей.

В качестве жилья Машенина и ее подруга выбрали двухэтажный чистый гестхаус за почти 22 тысячи рублей в месяц. Стоимость девушки разделили на двоих, в эту сумму также входила уборка дважды в неделю и быстрый интернет. Кроме того, читательница портала приобрела местную симкарту за тысячу рублей и платила за связь ежемесячно 409 рублей.

На продукты и еду в кафе уходило около 15-16 тысяч рублей в месяц, на аренду мопеда — шесть тысяч рублей, на бензин — две тысячи рублей. Еще в 500 рублей обходился на ремонт доски для серфинга, четыре тысячи рублей — кофе и сладости и около десяти тысяч рублей — прочие расходы.

«На мой взгляд, на острове можно жить еще дешевле, а можно тратить кучу денег — все зависит от потребностей и возможностей. Я считаю, что в любой стране реально жить с определенным бюджетом. Не нужно ограничивать себя в путешествиях только из-за страха, что это может быть дорого», — заключила россиянка.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер выпустил правила поведения и запреты для туристов на острове. К примеру, нельзя арендовать транспортные средства, в том числе мопеды, если компания, предоставляющая услугу, не зарегистрирована официально. Кроме того, правительство Индонезии пообещало немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране.