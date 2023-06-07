Ресурс спутника «Кондор-ФКА» увеличили в четыре раза

«Ростех» увеличил ресурс радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» до 12 лет

Госкорпорация «Ростех» разработала технологию изготовления негерметичного корпуса-терморегулятора для первого российского радиолокационного спутника зондирования Земли «Кондор-ФКА». Это позволило в четыре раза увеличить ресурс аппарата по сравнению с герметичными спутниками — с 3 до 12 лет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Отмечается, что герметичный корпус космических аппаратов со временем разрушается от столкновений с космическим мусором. Из-за этого нарушается температурный режим работы оборудования и аппарат выходит из строя. Корпус спутника «Кондор-ФКА», изготовленный Обнинским научно-производственным предприятием (ОНПП) «Технология», в негерметичных условиях защищает оборудование от воздействий внешней среды и поддерживает необходимую для работы температуру.

«Корпус аппарата не герметичен, что позволило увеличить ресурс с 3-5 до 10-12 лет и создать его в рекордно короткие сроки — менее чем за три месяца. Кроме того, благодаря этой технологии был значительно снижен вес спутника, а его внутренние объемы увеличены на 15 процентов», — приводит пресс-служба слова гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Также специалисты предприятия создали для аппарата «Кондор-ФКА» штангу, которая используется в антенно-поворотном устройстве спутника, и стабилизатор для антенны.

В мае главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения машиностроения Алексей Рабочий рассказал, что «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки.