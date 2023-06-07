Бывшему замгубернатора российского региона ужесточили наказание за коррупцию

Суд заменил условный срок на реальный экс-замгубернатора Ростовской области Сидашу

Ростовский областной суд заменил условное наказание на реальное бывшему замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в виде четырех лет условно ужесточен на четыре года в колонии общего режима по итогам рассмотрения апелляционной инстанцией. Также экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе сроком на три года после отбытия наказания. Изменен приговор и другим фигурантам дела — Валентину Леванову и Андрею Андросову. Вместо условных сроков им дали по шесть и пять лет каждому. Все трое также должны возместить бюджету Ростовской области ущерб в размере почти 200 миллионов рублей.

Сидаш, Леванов и Андросов взяты под стражу в зале суда.

26 октября 2022 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно Сидаша за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена». Было установлено, что экс-замглавы области допустил поставку на стройку дешевого мелкозернистого песка вместо более дорогого крупнозернистого.

Его арестовали 22 мая 2019 года. При обысках у него была обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов, крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и портреты, на которых он украшен орденами и медалями.

Сидаш с 2010-го по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность вице-губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.