Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в турецкий клуб

Игрок «Динамо» Смолов рассказал о срыве трансфера в турецкий «Галатасарай» из-за травмы

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал на YouTube-канале Nobel о сорвавшемся трансфере в турецкий клуб.

Смолов заявил, что летом 2022 года дал согласие на переговоры с «Галатасараем», общался с тренером и президентом клуба. «И ровно в тот момент, когда я об этом узнал, то получил травму. У меня было повреждение на три-четыре недели, я отправлял им МРТ, и там сказали, что им нужен нападающий прямо сейчас. В итоге эта сделка не состоялась», — объяснил он.

31 мая стало известно, что 33-летний Смолов продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на один год. В сезоне-2022/2023 он провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть результативных передач.

Форвард выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в нидерландский «Фейеноорд», екатеринбургский «Урал» и махачкалинский «Анжи». Позднее Смолов также играл за «Краснодар» и испанскую «Сельту».