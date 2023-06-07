Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
13:30 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Хольгер Руне
Сегодня
21:15 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Енисей
Сегодня
15:00 (Мск)
Факел
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Родина
Сегодня
18:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций|Финал
Майами Хит
Завтра
03:30 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|Финал. 3-й матч
11:36, 7 июня 2023Спорт

Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в турецкий клуб

Игрок «Динамо» Смолов рассказал о срыве трансфера в турецкий «Галатасарай» из-за травмы

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал на YouTube-канале Nobel о сорвавшемся трансфере в турецкий клуб.

Смолов заявил, что летом 2022 года дал согласие на переговоры с «Галатасараем», общался с тренером и президентом клуба. «И ровно в тот момент, когда я об этом узнал, то получил травму. У меня было повреждение на три-четыре недели, я отправлял им МРТ, и там сказали, что им нужен нападающий прямо сейчас. В итоге эта сделка не состоялась», — объяснил он.

31 мая стало известно, что 33-летний Смолов продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на один год. В сезоне-2022/2023 он провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть результативных передач.

Форвард выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в нидерландский «Фейеноорд», екатеринбургский «Урал» и махачкалинский «Анжи». Позднее Смолов также играл за «Краснодар» и испанскую «Сельту».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
    Бывший вице-премьер Крыма получил условный срок за многомиллионное мошенничество
    Создатель «Черного зеркала» написал сценарий с помощью ИИ и разочаровался
    Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в турецкий клуб
    Экономист спрогнозировал курс доллара в июне
    Пожарный выжил после восьмой остановки сердца на пять минут
    Российский полковник рассказал о возможностях авиаракеты «Вихрь»
    Власти эвакуируют из почти затопленной Новой Пристани до 1,5 тысячи человек
    Анонсирована дата переговоров по зерновой сделке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.