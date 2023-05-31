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21:15, 31 мая 2023Спорт

Стал известен новый контракт Смолова

Футболист Федор Смолов продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/2024

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский нападающий Федор Смолов продлил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на один год. Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач заявил, что Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Он принял участие в 46 матчах за команду, в которых забил 19 мячей и отдал девять результативных передач.

Форвард уже выступал за «Динамо» с 2006-го по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». С бело-голубыми он подписал первый профессиональный контракт в карьере. Позднее Смолов также выступал за «Краснодар» и испанскую «Сельту».

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    Анастасия Борисова
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