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07:38, 7 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали сроки начала купального сезона на курортах юга России

Синоптик Вильфанд: купальный сезон на курортах юга России начнется не раньше середины июня

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Море на курортах Краснодарского края и Крыма прогреется до комфортной температуры на раньше середины июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, комфортной температурой для начала купального сезона является 22 градуса выше нуля. В настоящий момент самая теплая вода на курортах юга России — 20 градусов — в Сочи, Туапсе и Ялте, отметил научрук Гидрометцентра. Немногим холоднее в Алуште, Геленджике и Феодосии — там температура воды достигла 18 градусов. В Евпатории этот показатель составляет 17 градусов, в Анапе — 16 градусов.

«До середины месяца еще придется подождать прогрева воды», — сказал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил начало купального сезона в Москве не раньше второй половины июня.

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    Марина Совина
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