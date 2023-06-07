Танкист получил медаль за спасение снарядов во время обстрела

Российский танкист получил медаль «За отвагу» за спасение снарядов от детонации в ходе СВО

Заместитель командира танковой роты Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Хоттаб получил медаль «За отвагу», за то, что переместил ящики с боекомплектом, которым угрожал огонь, во время обстрела в Луганской народной республике (ЛНР). Таким образом военный спас снаряды от детонации, а свой лагерь — от взрыва. Об этом он сам рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Военных рассказал, что пока во время обстрела его сослуживцы уносили раненых, он обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыв их, он увидел, что они полные. Чтобы избежать большого взрыва и чтобы спасти лагерь, Хоттаб принял решение убрать ящики и затушить пламя. При этом он сам получил ожоги.

Эта медаль стала для мужчины уже второй полученной за время специальной военной операции (СВО), в которой он участвует с самого начала. До этого Хоттаб служил в ВДВ, но после осколочных ранений и тяжелой контузии ему пришлось сменить род войск — он заключил новый контракт и стал танкистом.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа в зоне проведения СВО на Украине.