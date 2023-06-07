Минобороны показало работу танков Т-80БВ на купянском направлении

Минобороны опубликовало кадры боевой работы танков Т-80БВ на купянском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры разместило агентство РИА Новости.

Уточняется, что показанные на видео машины находятся на передовых позициях на купянском направлении. Танки оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление.

6 июня Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard. На переданной в СМИ записи показана техника противника, которая двигается по полю, продемонстрирован процесс наведения на цель и сам удар.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за три дня боевых действий на всех направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 52 танка и 207 боевых бронированных машин.