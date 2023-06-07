Столтенберг: глава МИД Украины Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО, которое запланировано на 8 июня. Об этом в Twitter сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО — Украина, на котором я буду председательствовать завтра», — написал генсек.

Ранее глава МИД Украины предрек НАТО военно-политическое поражение в случае отсутствия необходимых решений по членству Киева в альянсе. По его мнению, определенные шаги, касающиеся вступления страны в НАТО, должны быть сделаны на саммите в Вильнюсе.