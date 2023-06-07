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00:44, 7 июня 2023Силовые структуры

В СК решили проверить видео с признанием азовца о расстреле

В СК решили проверить видео с признанием азовца в расстреле гражданской машины в Мариуполе

Следственный комитет России расследует случай с пленным боевиком бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена), признавшегося на видео в расстреле автомобиля с мирными жителями, среди которых было трое детей. Инцидент произошел в Мариуполе весной 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в опубликованном в СМИ ролике военный признается в убийстве гражданского населения. «Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР», — говорится в сообщении.

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    Екатерина Подвигина
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