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00:54, 7 июня 2023Мир

Республика Сербская обвинила британские спецслужбы в стремлении свергнуть Вучича

Глава Республики Сербской Додик: британские спецслужбы пытаются свергнуть Вучича
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Представители британских спецслужб, действующие в Сербии, пытаются добиться свержения президента страны Александра Вучича. Такое мнение выразил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

«Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии», — заявил он, комментируя акции протеста в республике.

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    Марина Совина
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