Республика Сербская обвинила британские спецслужбы в стремлении свергнуть Вучича

Глава Республики Сербской Додик: британские спецслужбы пытаются свергнуть Вучича

Представители британских спецслужб, действующие в Сербии, пытаются добиться свержения президента страны Александра Вучича. Такое мнение выразил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

«Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии», — заявил он, комментируя акции протеста в республике.