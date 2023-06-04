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17:08, 4 июня 2023Мир

Вучич рассказал о получении более 200 прямых угроз убийством ежедневно

Президент Сербии Вучич рассказал о получении более 200 прямых угроз убийством ежедневно

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич каждый день получает в свой адрес более 200 прямых угроз убийством. Об этом он рассказал, выступая на церемонии по случаю отмечаемого в стране Дня МВД и полиции, сообщает ТАСС в воскресенье, 4 июня.

«Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть», — признался он.

Так сербский лидер ответил на просьбу журналистов прокомментировать акцию оппозиционеров, которые принесли на состоявшийся накануне в Белграде митинг куклу повешенного человека, изображавшую Вучича.

«Моя работа — терпеть такое свинство и такие гадости. Я президент республики, моя работа — терпеть угрозы смертью, даже такие откровенные», — сказал он, отметив, что на антиправительственных демонстрациях как минимум с 2017 года постоянно появляются виселицы, к которым, по его словам, он уже привык.

Ранее Вучич выразил сомнения в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косово и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение. Как уточнил глава государства, он не знает, что могло бы решить кризис в данный момент. Политик заявил об отсутствии «волшебной таблетки» для решения кризиса.

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    Игорь Дмитров
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