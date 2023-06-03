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01:50, 3 июня 2023Мир

Вучич заявил об отсутствии «волшебной таблетки» для решения кризиса в Косово

Вучич усомнился в способности повторных выборов на севере Косово решить кризис
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич сомневается в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косово и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение. Политик поделился мнением в эфире TV Prva.

Как уточнил глава государства, он не знает, что могло бы решить кризис в данный момент. Политик заявил об отсутствии «волшебной таблетки» для решения кризиса. Вучич высказался о повторных муниципальных выборах. «Удивляюсь всем, от кого на каждый вопрос можете получить ответ за 30 секунд. Я об этом днями должен размышлять, может, я глуп. Должен взвесить все, потому что знаю, кто будет во всем виноват в итоге... Я должен увидеть, что получит наш народ», — усомнился он.

Ранее стало известно, что в Косово представители сил безопасности НАТО атаковали сербов.

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    Марина Совина
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