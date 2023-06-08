Названы потенциальные покупатели российских магазинов Adidas

«Ведомости»: переговоры о покупке точек Adidas в России ведут FLO Retailing и Daher Group

Переговоры о покупке российских магазинов Adidas c немецкой компанией ведут турецкая сеть FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ближневосточная Daher Group. О потенциальных инвесторах пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, переговоры находятся на продвинутой стадии. Большинство кандидатов отсеялось, а закрытие сделки ожидается к осени, уточники консультанты по недвижимости. Представитель головной компании Adidas в беседе с «Ведомостями» уточнил, что процесс сворачивания российского бизнеса компании сейчас продолжается, как и было анонсировано в октябре 2022 года.

Ранее эксперты консалтинговой компании CORE.XP назвали россиянам возможные сроки открытия точек Adidas.

Также в мае стало известно, что FLO Retailing и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России.