В России стали производить меньше водки и коньяка

Росалкогольрегулирование: с начала 2023 года производство водки в России снизилось на 9,9%

В России стали производить меньше спиртного: с января по май 2023 года выпустили 66,3 миллиона декалитров крепкого алкоголя, на 2,5 процента меньше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает «Интерфакс».

Российские предприятия выпустили 27,2 миллиона декалитров водки (на 9,9 процента меньше, чем в прошлом году). Производство коньяка сократилось до 3,1 миллиона декалитров (минус 11,7 процента в годовом выражении). Также снизились объемы выпуска тихих вин — на 0,7 процента, до 11,36 миллиона декалитров.

В то же время производство игристых и плодовых вин выросло на 1,4 и 11,7 процента соответственно. Объемы их выпуска увеличились до 3,96 миллиона и 257,2 тысячи декалитров. Сильнее всего нарастили производство слабоалкогольной продукции: с начала года объемы сегмента поднялись на 23 процента, до 7,5 миллиона декалитров.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), из-за санкций экспорт российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77 процентов год к году, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт. В денежном выражении отгрузки уменьшились на 76,8 процента, до 6,33 миллиона долларов.

Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что в 2022 году производство алкоголя в России достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров, на 2,2 процента больше по сравнению с прошлым годом. Большая часть из этого объема — пиво (800 миллионов декалитров) и пивные напитки (100 миллионов). При этом импорт алкогольной продукции за тот же период снизился на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов.