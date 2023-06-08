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10:20, 8 июня 2023Россия

Появились подробности о сбитых над Белгородской областью ракетах

Shot: сбитые над Белгородской областью ракеты были выпущены из РСЗО «Ольха»

Кадр: Telegram-канал SHOT

Две ракеты, которые сбили над Белгородской областью, по предварительным данным, были выпущены из украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты на высоте 12 километров в 25 километрах от границы.

«Ольху» относят к украинской РСЗО с корректируемым боеприпасом. Как пишет Shot, в ее создании применяли элементы советской РСЗО «Смерч».

До этого было опубликовано видео сбитого системой ПВО неизвестного объекта в Белгородской области.

На записи, предоставленной очевидцем, показана обугленная часть сбитого объекта. По информации Shot, обломок заметили жители поселка Маслова Пристань Шебекинского района.

Второй обломок обнаружили в поселке Разумное в Белгородском районе.

6 июня сообщалось, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система ПВО.

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    Анна Щербакова
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