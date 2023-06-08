Появились подробности о сбитых над Белгородской областью ракетах

Shot: сбитые над Белгородской областью ракеты были выпущены из РСЗО «Ольха»

Две ракеты, которые сбили над Белгородской областью, по предварительным данным, были выпущены из украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты на высоте 12 километров в 25 километрах от границы.

«Ольху» относят к украинской РСЗО с корректируемым боеприпасом. Как пишет Shot, в ее создании применяли элементы советской РСЗО «Смерч».

До этого было опубликовано видео сбитого системой ПВО неизвестного объекта в Белгородской области.

На записи, предоставленной очевидцем, показана обугленная часть сбитого объекта. По информации Shot, обломок заметили жители поселка Маслова Пристань Шебекинского района.

Второй обломок обнаружили в поселке Разумное в Белгородском районе.

6 июня сообщалось, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система ПВО.