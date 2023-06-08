Блогерша обошла запрет на провоз жидкостей в самолете и восхитила подписчиков

Блогерша Гиббс пронесла на борт запрещенный объем жидкостей благодаря магазину косметики

Тревел-блогерша обошла запрет на провоз жидкостей в больших объемах в самолете и восхитила подписчиков в соцсетях. О своем лайфхаке она рассказала в ролике в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

Уточняется, что 28-летняя Стеф Гиббс пронесла на борт запрещенный объем жидких средств для ухода за собой благодаря магазину косметики внутри аэропорта. По словам автора ролика, поначалу она хотела заказать всю необходимую косметику в город прибытия, чтобы не ограничивать себя допустимым авиакомпанией объемом в 100 миллилитров.

«Тогда я заметила возможность забрать их прямо в лондонском аэропорту Гатвике сразу после прохождения проверки службой безопасности. Я выбрала дату получения на веб-сайте [магазина косметики] Boots и убедилась, что магазин будет открыт в то время, когда я прибуду в аэропорт», — объяснила Гиббс.

Девушка отметила, что после столь успешного опыта все ее друзья начали пользоваться таким лайфхаком и ни разу не столкнулись с неприятностями. Пользователям в комментариях тоже пришлась по душе уловка блогерши, многие из них стали благодарить девушку и восхищаться ее хитростью.

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