Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:45, 8 июня 2023Путешествия

Блогерша обошла запрет на провоз жидкостей в самолете и восхитила подписчиков

Блогерша Гиббс пронесла на борт запрещенный объем жидкостей благодаря магазину косметики
Steph Gibbs

Steph Gibbs. Фото: @readystephtravel

Тревел-блогерша обошла запрет на провоз жидкостей в больших объемах в самолете и восхитила подписчиков в соцсетях. О своем лайфхаке она рассказала в ролике в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

Уточняется, что 28-летняя Стеф Гиббс пронесла на борт запрещенный объем жидких средств для ухода за собой благодаря магазину косметики внутри аэропорта. По словам автора ролика, поначалу она хотела заказать всю необходимую косметику в город прибытия, чтобы не ограничивать себя допустимым авиакомпанией объемом в 100 миллилитров.

«Тогда я заметила возможность забрать их прямо в лондонском аэропорту Гатвике сразу после прохождения проверки службой безопасности. Я выбрала дату получения на веб-сайте [магазина косметики] Boots и убедилась, что магазин будет открыт в то время, когда я прибуду в аэропорт», — объяснила Гиббс.

Материалы по теме:
Пристегните ремни. Или какие развлечения на борту предлагают авиакомпании
Пристегните ремни.Или какие развлечения на борту предлагают авиакомпании
24 мая 2021
Новые горизонты. В России развивают региональные аэропорты. Как это изменит жизнь миллионов россиян?
Новые горизонты.В России развивают региональные аэропорты. Как это изменит жизнь миллионов россиян?
8 июля 2022

Девушка отметила, что после столь успешного опыта все ее друзья начали пользоваться таким лайфхаком и ни разу не столкнулись с неприятностями. Пользователям в комментариях тоже пришлась по душе уловка блогерши, многие из них стали благодарить девушку и восхищаться ее хитростью.

Ранее стюардесса американских авиалиний Delta Airlines посоветовала всегда брать в ручную кладь спиртовые салфетки. По словам бортпроводницы по имени Сиси, эта вещь может выручить пассажиров в разных ситуациях.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Акула растерзала россиянина на популярном курорте Египта. Почему это произошло?
    Пожилая москвичка выбросила из окна пакет с крупной суммой денег
    Россиянин в отместку выложил в сеть обнаженные фото жены и получил условный срок
    Законопроект о судах над мертвыми нацистами внесли в парламент Белоруссии
    В России рассказали о бесполезности подбитого «Ланцетом» ЗРК IRIS-T
    Россия оценила решение Румынии о сокращении числа сотрудников посольства
    Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал
    Преподавателя российского вуза задержали за получение взятки от студентов
    Женщины рассказали о самых неочевидных особенностях своих тел
    Сроки годности на молоке решили не писать ради заботы о планете
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.