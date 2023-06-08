Женщины рассказали о самых неочевидных особенностях своих тел

Женщины назвали среди неочевидных особенностей своих тел трудности с подбором тампона

Женщины с форума Reddit перечислили мужчинам самые неочевидные особенности своих тел, с которыми им приходится ежедневно мириться. Об этом они рассказали в подразделе AskReddit.

Среди таких особенностей женщины назвали необходимость справляться с менструациями и проходить через трудности при подборе подходящих тампонов.

Выбор правильного тампона — каждый раз рулетка. Слишком маленький, и ты чувствуешь, как он пытается выпасть от тяжести на ходу. Слишком большой — и приходится с болью вытаскивать полусухой morecoffeemorepower пользовательница Reddit

Мы понятия не имеем, когда заканчивается менструация. Просто в какой-то момент думаем — к черту это все и решаем, что она кончилась Y0urC0nfusi0nMaster пользовательница Reddit

Некоторые пользовательницы признались, что часто испытывают необъяснимую боль в груди.

Иногда у нас внезапно начинает болеть грудь, и мы думаем, что это сердечный приступ LonelyRaptor616 пользовательница Reddit

Наконец, женщины признались, что у них, как и у мужчин, бывают эротические сны.

У женщин тоже бывают влажные сны. Самые жаркие сны, и мы просыпаемся от оргазма Swimming-Fee-2445 пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в интимной жизни. Среди них мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.