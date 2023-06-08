Футболист-чемпион потерял 45 килограммов за 40 дней на опасной диете

Футболист Рассел Окунг похудел со 150 килограммов до 105 за 40 дней на водной диете

34-летний американский футболист, дважды чемпион «Супербоула» Рассел Окунг экстремально похудел за 40 дней. О его диете, которую специалисты считают опасной, рассказало издание People.

По словам Окунга, перед тем, как начать водную диету, он весил 150 килограммов. «Я потерял 45 килограммов. Это нереально, новый я, новая глава. Мне задают один вопрос: как я это сделал? 40 дней я не употреблял ничего, кроме воды», — признался спортсмен.

Окунг отметил, что не исключает повторения этого опыта. «Голодание — это не только потеря веса. Это регенерация, исцеление, познание себя. Утихомиривая физический голод, я достиг ментальной ясности и сделал духовные открытия. Полная перезагрузка», — сказал футболист. Он добавил, что раньше всегда ел много для спортивных результатов.

При этом, уточняет издание, исследование Национального института здоровья еще в 2021 году показало, что даже восемь дней голодания способны привести к обезвоживанию, слишком значительной потере веса, падению уровня сахара в крови, гипонатриемии (пониженное содержание натрия в крови) и гиперурикемии (увеличение концентрации кислоты в моче), что негативно сказывается на здоровье и самочувствии.

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