Атлет Кокляев рассказал, что поддерживать стройную фигуру можно и без похода в спортзал

Поддерживать стройную и подтянутую фигуру можно и без похода в спортзал, рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев. Атлет назвал «Ленте.ру» всего два домашних упражнения, с помощью которых можно стать здоровым и красивым.

Стройная фигура часто ассоциируется у людей с изнуряющими тренировками в зале и строжайшей диетой, но это ошибочное мнение, уверяет Кокляев. Для того чтобы иметь подтянутую фигуру, достаточно правильно питаться и регулярно тренироваться дома.

По словам спортсмена, обрести стройную фигуру помогут не горы витаминов, и БАДов, а отсутствие излишка калорий в рационе. «Чудес не бывает, и даже при интенсивных тренировках без изменения пищевых привычек результата добиться практически невозможно, — предупреждает чемпион. — Питание — это 70 процентов успеха в формировании красивого тела».

Похудеть за пару недель, привести себя в форму за месяц до отпуска — задача выполнимая, но стрессовая для организма и малоэффективная. Через время вы снова вернетесь к прежнему режиму питания и отсутствию физических нагрузок, и соответственно, наберете вес Михаил Кокляев многократный чемпион России по тяжелой атлетике

Кокляев добавил, что отговорки многих людей об отсутствии денег или времени для похода в спортзал — это малодушие. По его словам, заниматься можно и дома с доступным инвентарем. Главное — иметь желание выделить полчаса пару раз в неделю для себя.

Чемпион перечислил упражнения, которые помогут поддерживать себя в тонусе без похода в тренажерный зал.

Выпады с боковыми скручиваниями

Это комплексное упражнение, направленное на укрепление мышц верхней и нижней части тела. Из положения стоя нужно сделать выпад одной ногой вперед (с углом в колене 90 градусов), одновременно выполнив разворот туловища к колену, говорит спортсмен. То же самое повторить с другой ногой. Упражнение можно выполнять на одном месте или двигаться вперед, если позволяет место.

По мере того, как организм будет привыкать к нагрузке, можно добавить отягощение в виде гантели, бутылки или пары книг. Нужно делать 15-20 повторений и три подхода. Это достаточная нагрузка для новичков Михаил Кокляев многократный чемпион России по тяжелой атлетике

Бег на месте с ударами вверх

Еще одно комплексное упражнение, которое не только задействует одновременно все тело, но и способствует активному сжиганию жира. Для его выполнения нужно из положения стоя начать резко поднимать колено до параллели с полом, чередуя ноги.

«Получаются прыжки с одной ноги на другую, где одна из ног стоит на полу, вторая согнута в колене и поднята. Одновременно с ногами наносите удары руками вперед, как в боксе, — говорит Кокляев. — Упражнение выполняют в три подхода по 30-40 секунд, в зависимости от вашей подготовки. Позже можно увеличивать время выполнения, а также брать в руки небольшие утяжелители».

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