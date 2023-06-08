Зафиксированы изменения мозга у астронавтов во время длительных миссий

Scientific Reports: долгие полеты приводят к расширению желудочков мозга у астронавтов

Ученые Университета Флориды показали, что частые длительные космические путешествия сказываются на мозге астронавтов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи просканировали мозг 30 астронавтов до и после космического полета. Восемь из них отправлялись в двухнедельные миссии, 18 были в шестимесячных миссиях, а четверо находились в космосе примерно один год. Оказалось, что у людей, которые участвовали в космических миссиях не менее шести месяцев, значительно расширялись правый боковой и третий желудочек головного мозга. Самые значительные изменения приходятся на срок от двух недель до шести месяцев.

Более длинные интервалы между полетами были связаны с большим расширением желудочков после полета. Так, у членов экипажа, у которых время восстановления между последовательными полетами составляло менее трех лет, увеличение боковых и третьего желудочков практически не наблюдалось. Это означает, что короткий отдых не позволял мозгу в полной мере задействовать компенсаторные механизмы, чтобы привести желудочки в норму.

Человеческий организм в условиях земной гравитации эффективно распределяет спинномозговую жидкость по всему телу, но в невесомости жидкость смещается вверх, в мозг, вызывая расширение желудочков. Чем дольше астронавты пребывали в космосе, тем больше становились их желудочки. При этом среди всех изменений в мозге, связанных с космическими полетами, расширение желудочков является наиболее устойчивым.

Желудочки представляют собой полости, заполненные спинномозговой жидкостью и обеспечивающие защиту, питание и удаление отходов из центральной нервной системы. Авторы отмечают, что долгосрочные последствия для здоровья пока остаются неизвестными, поэтому астронавты нуждаются в длительном отдыхе для восстановления между полетами.