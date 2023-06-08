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15:52, 8 июня 2023Мир

Британец выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН

Британский юрист Суэйстон выступил в защиту ополченцев Донбасса в Международном суде ООН

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ополченцы Донбасса не являются террористами, потому что их целью не было нанесения вреда гражданским лицам, заявил британский юрист Майкл Суэйстон в Международном суде ООН в Гааге. Его цитирует РИА Новости.

«Как мы знаем, для обвинений в терроризме необходимо отталкиваться от наличия конкретных намерений, таких как причинение вреда гражданскому населению или политическая цель», — сказал представляющий интересы России в суде адвокат.

По словам Суэйстона, «необходимо разделять террористов, которые намерено обстреливают гражданское население, и солдат, которые допускают, что среди гражданского населения могут быть жертвы в ходе обстрела военных целей».

6 июня Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций. Украинская сторона также утверждает, что Донецкая и Луганская народные республики вовлечены в террористическую деятельность, которую спонсирует Россия. Это в том числе, считают в Киеве, привело к крушению рейса МН17.

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    Глеб Бажуткин
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