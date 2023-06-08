Минтранс определил правила запуска дронов над городами

«Известия»: Минтранс предложил разрешить пуски дронов над городами на высотах до 150 м

Минтранс России определил правила запуска дронов над городами — они могут заработать с 2024 года, если позволят условия. Об этом в четверг, 8 июня, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Министерство предлагает разрешить запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над населенными пунктами, но только на высотах до 150 метров от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах, которые будет устанавливать сам Минтранс по представлению местных властей.

Для полета дрона массой до 30 кг и в пределах прямой видимости подавать план его перемещения не потребуется. В случае проведения полета вне установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 метров дрон необходимо обеспечить постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.

Кроме того, вводится возможность подачи плана полетов дрона через интернет или с помощью телефонной сети и упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев изданию. В Минцифры газете сообщили, что замечаний к документу со стороны ведомства на данном этапе нет.

Ранее сенатор Артем Шейкин выступил с предложением разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотники с целью защиты объектов, не охраняемых силовыми ведомствами.