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10:52, 8 июня 2023Мир

Венгрия созвала совет обороны из-за эскалации на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о созыве совета обороны из-за эскалации боев на Украине

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны из-за эскалации боев на Украине, об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте», — добавил политик.

Ранее в Запорожской области сообщили о попытках полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. Уточняется, что украинские военные пытаются продвинуться на фронте на протяжении трех-четырех дней.

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    Анастасия Заикина
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