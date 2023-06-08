Венгрия созвала совет обороны из-за эскалации на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о созыве совета обороны из-за эскалации боев на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны из-за эскалации боев на Украине, об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте», — добавил политик.

Ранее в Запорожской области сообщили о попытках полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. Уточняется, что украинские военные пытаются продвинуться на фронте на протяжении трех-четырех дней.

