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15:24, 8 июня 2023Мир

США оставили без помощи одну из беднейших стран

США объявили, что остановят программу помощи Эфиопии из-за хищений продукции в Африке

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

США остановят программу продовольственной помощи Эфиопии из-за массовых хищений продукции в Африке. Об этом заявило Агентство США по международному развитию (USAID), сообщает Reuters.

По итогам совместного с правительством Эфиопии расследования агентство выявило в стране широкомасштабную и скоординированную кампанию по хищению продовольственной помощи.

В агентстве подчеркнули, что в коррупционной схеме был задействованы федеральные и местные структуры правительства Эфиопии, а основную выгоду получали военные формирования. «Мы не можем продолжать реализацию гуманитарной программы, пока не будут проведены необходимые реформы», — отметили в USAID.

В 2022 году США отправили в Эфиопию дополнительную критическую гуманитарную помощь на сумму 488 миллионов долларов, поскольку исторически беспрецедентная засуха угрожала выживанию более 8,1 миллиона человек. По данным американского посольства в африканской стране, выделенная сумма удовлетворила неотложные потребности 4,8 миллиона человек по всей Эфиопии.

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    Семен Александров
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