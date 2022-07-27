США направят Эфиопии гуманитарную помощь на фоне визита Лаврова

США направят Эфиопии гумпомощь в размере 488 миллионов долларов на фоне визита Лаврова

США направят Эфиопии гуманитарную помощь в размере 488 миллионов долларов на фоне визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. Об этом заявило американское посольство в Аддис-Абебе.

«США посредством USAID (Агентство США по международному развитию — прим. «Ленты.ру») предоставят дополнительную критическую гуманитарную помощь на сумму 488 миллионов долларов людям в Эфиопии, в то время как исторически беспрецедентная засуха угрожает выживанию более 8,1 миллиона человек», — сказано в публикации.

Как сообщили в диппредставительстве, общины на юге и юго-востоке Эфиопии испытывают наихудшие последствия четырех последовательных сезонов засухи. Фермеры несут массовые потери урожая, кроме того, умерло 2,5 миллиона голов скота. Ситуацию усугубляет и вооруженный конфликт с повстанцами из Тыграя, а также рост цен на продовольствие, топливо и удобрения по всему миру и последствия пандемии COVID-19.

По данным посольства, выделенная сумма удовлетворит неотложные потребности 4,8 миллиона человек по всей Эфиопии. «USAID предоставило более 668 миллионов долларов США в виде гуманитарной помощи для экстренного реагирования на засуху в Эфиопии в 2022 финансовом году, что является наибольшей долей всего донорского финансирования для преодоления кризиса на сегодняшний день», — отметили в представительстве.

Ранее Лавров посетил Эфиопию для встречи со своим коллегой, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом. Глава МИД РФ говорил, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». По его словам, западные страны хотят затормозить «объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка».

Также министр в ходе поездки по странам Африки указал, что роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет существенно повышена. «Это произошло бы независимо о того, что происходит на западном направлении», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

