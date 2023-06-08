Конгресс США потребовал отправить на Украину новые дальнобойные ракеты

Politico: конгресс США потребовал отправить Украине новые дальнобойные ракеты для HIMARS

Конгресс США требует отправить на Украину новые дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, 10 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили американскому президенту Джо Байдену письмо с соответствующим требованием. «Оперативно обеспечив украинскую армию этими вооружениями, мы сможем значительно повысить ее шансы на победу», — написали парламентарии.

Отмечается, что ракеты ATACMS имеют радиус действия более 190 миль (305 километров), что почти в четыре раза превышает дальность полета уже стоящих на вооружении украинской армии ракет для HIMARS.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.