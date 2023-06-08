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09:20, 14 июня 2023Моя страна

В Уфе высадят полтора миллиона цветов

В Уфе высадят полтора миллиона однолетних кустов и тысячи кустарников

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В столице Башкирии Уфе на территории общественных пространств высадят полтора миллиона однолетних цветов. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в ходе правительственного совещания, передает «МК».

Кроме того, в городе запланировано высадить около четырех тысяч кустов гортензий и роз. По словам Мавлиева, работы по озеленению активно ведутся, и план уже выполнен почти на 90 процентов.

В свою очередь глава республики Радий Хабиров отметил, что Уфа уже стала примером в этом направлении для всего региона. «Объективно самое большое количество средств мы выделяем паркам столицы республики. И город должен содержать эти территории в образцовом порядке», — добавил он.

Ранее в июне сообщалось, что на территории Иволгинского дацана в Бурятии по случаю священного буддийского месяца высадили сотни цветов. Растениями украсили территорию перед Дворцом Пандито Хамбо ламы Этигилова.

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    Варвара Кошечкина
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