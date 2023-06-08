Гарантии безопасности для Киева сравнили с обязательствами США перед Израилем

Politico: гарантии безопасности для Киева могут быть как обязательства США перед Израилем

Гарантии безопасности НАТО для Киева могут быть похожи на обязательства США перед Израилем. Их сравнил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, сообщает Politico.

«Это было бы похоже на обязательства США в области обороны перед Израилем. Это послужило бы временным соглашением до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО», — сказал он.

Официальные лица сообщили изданию, что когда политики сейчас говорят о гарантиях и заверениях, они, по сути, говорят об обещаниях продолжать поставки оружия и подготовку кадров, а не о конкретных обещаниях встать на защиту Украины.

Ранее стало известно о неготовности Запада дать гарантии безопасности Украине. По данным издания, страны альянса не понимают, должна ли предоставить гарантии НАТО или отдельные государства должны дать отдельные обещания, что будут представлять эти гарантии.