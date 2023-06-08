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10:52, 8 июня 2023Россия

В России второклассница выпала из машины пьяного отчима и попала в больницу

В Иркутске второклассница выпала из машины пьяного отчима и попала с травмами в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутске второклассница выпала из машины пьяного отчима и попала с травмами в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По информации издания, восьмилетняя девочка вместе с матерью, отчимом и младшим братом возвращались домой после отдыха на озере. Российская семья ехала вдоль плотины гидроэлектростанции (ГЭС).

Сажая детей в машину, выпивший глава семейства не обратил внимание, плотно ли закрыты двери. Автоматические запоры мужчина также не опустил. Когда авто немного превысило скорость, боковая дверь открылась и школьница выпала на гравий.

В это же время на дороге оказались сотрудники полиции — второкласснице вызвали скорую, машину отвезли на штрафстоянку.

Отчим ребенка получил штраф в 30 тысяч рублей и был лишен водительских прав.

7 июня сообщалось, что в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге квадроцикл, за рулем которого был четырехлетний мальчик. Дошкольник приехал из Казани в гости к бабушке.

Вскоре его передали родителям.

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    Анна Щербакова
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