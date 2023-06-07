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11:54, 7 июня 2023Россия

В России четырехлетнего ребенка за рулем квадроцикла остановили на дороге

В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге четырехлетнего ребенка на квадроцикле

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге квадроцикл, за рулем которого был четырехлетний ребенок. Об этом республиканское управление ГИБДД сообщило в Telegram.

По информации инспекции, ребенок катался на квадроцикле в деревне Чэчэкле без присмотра взрослых и едва не попал под колеса грузовика. Выяснилось, что россиянин приехал из Казани в гости к бабушке.

Четырехлетнего водителя квадроцикла передали родителям, о случившемся сообщили в ПДН. Ребенок не пострадал.

Ранее на скоростной трассе в Сочи ребенок за рулем попал на видео. Кадры были сняты на автостраде, которая проходит через Хостинский и Центральный районы Сочи.

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    Анастасия Шейкина
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