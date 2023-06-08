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16:09, 8 июня 2023Бывший СССР

Эстония высказалась о возможной отправке войск НАТО на Украину

Премьер Эстонии заявила, что не слышала о планах вводить войска стран НАТО на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не в курсе планов по вводу войск стран НАТО на Украину. Таким образом о возможной отправке солдат она высказалась на пресс-конференции правительства, запись которого доступна на YouTube.

Политик подчеркнула, что все государства тем или иным образом оказывают Киеву помощь. «Но ни одна страна не изъявляла желания вмешиваться в конфликт своими войсками, и, честно говоря, я не слышала о таких планах», — заключила она.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не ожидает введения войск иностранных государств до окончания военного конфликта. Более того, отметил он, киевские власти об этом даже не просят.

8 июня бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его словам, государства-участники альянса могут захотеть отправить своих военнослужащих, если Киеву не предоставят «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

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    Варвара Кошечкина
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