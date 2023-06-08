Эстония высказалась о возможной отправке войск НАТО на Украину

Премьер Эстонии заявила, что не слышала о планах вводить войска стран НАТО на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не в курсе планов по вводу войск стран НАТО на Украину. Таким образом о возможной отправке солдат она высказалась на пресс-конференции правительства, запись которого доступна на YouTube.

Политик подчеркнула, что все государства тем или иным образом оказывают Киеву помощь. «Но ни одна страна не изъявляла желания вмешиваться в конфликт своими войсками, и, честно говоря, я не слышала о таких планах», — заключила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не ожидает введения войск иностранных государств до окончания военного конфликта. Более того, отметил он, киевские власти об этом даже не просят.

8 июня бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его словам, государства-участники альянса могут захотеть отправить своих военнослужащих, если Киеву не предоставят «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.