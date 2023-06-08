На Украине прокомментировали возможную отправку войск НАТО в страну

Кулеба заявил, что Украина не ждет введения иностранных войск до окончания конфликта

Украина не ждет введения войск иностранных государств до окончания военного конфликта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим», — сказал министр.

Этими словами Кулеба прокомментировал заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который сообщил, что некоторые страны альянса могут отправить войска на Укриану для непосредственного участия в конфликте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев получил достаточное количество вооружения для проведения наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

